Laulja Bono kaotas keset Berliini kontserti hääle

Enne lavalt lahkumist ütles Bono fännidele, et kuigi tegemist ei pruugi olla suure probleemiga, siis peab ta midagi kiiremas korras ette võtma. "Kui inimesed tahavad koju minna, siis sellest pole midagi, me korraldama uue kontserdi õige pea."

Bono on lubanud fännidele, et õige pea korraldavad nad Berliinis uue kontserdi, vahendas BBC . Bändi kinnitusel ei ole nad kindlad, mis häälekaotuse põhjustas, kuid arvatakse, et selle taga võivad olla lavale paigutatud suitsumasinad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel