ETV2 teemaõhtu tähistab Andres Mustoneni 65. sünnipäeva

"Kõlab hästi!: Mustoneni hoog"

2. september kell 19.30

Näete muusikast inspireeritud lühivorme, et kutsuda vaatajaid muusikat märkama, kuulama ja muusikast mõtlema. Režissöör Ülle Õun, toimetajad Timo Steiner ja Kristel Üksvärav.

"Tähelaev: Andres Mustonen"

2. september kell 19:35

Vaim ja kunst peab olema vaba, see peab sündima vabast tahtest ega tohi olla kammitsetud, leiab dirigent ja viiuldaja Andres Mustonen. Tallinna Riikliku Konservatooriumi üliõpilasena loodud "Hortus Musicus" õitseb tänaseni ja Andrese enda leiame maailma lavadel esitamas nii klassikat kui ka kaasaegset muusikat džässini välja. Saatejuht Toomas Luhats, režissöör Kalev Lepik.

"Taevase muusika vennaskond. Andres Mustonen"

2. september kell 20:50

Andres Mustoneni muusikaline andekus ilmnes õige varakult. Vaevalt keskkool selja taga, asutas ta 1972. aastal ansambli "Hortus Musicus".

Tol ajal tähendas vanamuusikaga tegelemine vastuollu sattumist valitseva ideoloogiaga, sest oli ju enamus selle perioodi muusikast religioosse sisuga ja eeldas teistsugust maailmavaadet ning teadmisi. Nii tekkiski Mustoneni ümber omamoodi valgustatuse ja vaimse vastuhaku aura, mis tõi Eestisse sellised tänapäeva muusika suurkujud nagu Kremer, Grindenko, Gutman, Ljubimov, Schnittke, Gubaidullina, Issakadze. Aastatega on lisandunud teisigi nimekaid muusikuid - Kantšeli, Knaifel, Martõnov. Ammu sõlmitud sidemed pole tänapäevalgi katkenud, pigem on üksteisemõistmine süvenenud. Autor Ruth Alaküla, režissöör Ülle Õun.

"Andres Mustonen Jeruusalemmas"

2. september kell 21:45

Ajal, kui kogu maailma pilgud on pööratud Lähis-Idale ja kõik ootavad Iisraeli - Palestiina vastasseisu rahumeelset lahendust, kutsub Andres Mustonen oma sõbrad mainekale Iisraeli Muusikafestivalile, et ühineda palvega Jeruusalemma eest. Saates on hetki kontserdilt, millel Joseph Bardanashvili, Andres Uibo, John Taveneri jt muusikat esitab ansambel "Hortus Musicus" ja segakoor "Latvija" Andres Mustoneni juhatusel. Režissöör Ülle Õun, operaator Ants Seiler, toimetaja Ruth Alaküla.

"MustonenFest Tel Aviv 2017"

2. september kell 22:15

Juba neljandat korda toimus Iisraelis muusikafestival MustonenFest, kus suurepärased eesti muusikud kohtuvad esmaklassiliste iisraeli artistidega. Kokku osales festivalil ühtekokku 300 esinejat, neist 100 sõitis Iisraeli Eestist. Teiste seas armastatud Klassikatähed Sten Heinoja (klaver), Katariina Maria Kits (viiul), Marcel Johannes Kits (tšello).

Kammerkoor "Collegium Musicale" (dirigent ja tenor Endrik Üksvärav) andis Iisraelis kümme kontserti. Koos iisraeli kooride ja Jeruusalemma Sümfooniaorkestriga tuli Tel Avivi ooperimajas esiettekandele Iisraeli helilooja Avi Bermani uudisteos "Mourner's Kaddish". Režissöör Ülle Õun, montaažirežissöör Rasmus Lill, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alaküla.

"Hortus Musicus 40. Muusika on armastuse hääl"

2. september kell 22:45

1972. aasta sügisel andis toonase Tallinna Riikliku Konservatooriumi viiuliüliõpilase Andres Mustoneni asutatud ansambel "Hortus Musicus" Kiek in de Kökis oma esimese kontserdi. Tänaseks on tegu omal alal vanima katkematult tegutseva ansambliga Põhja- ja Ida-Euroopas.

"Tänane "Hortus Musicus" on tohutult avatud muusikalise ja vaimse esteetilise maailmaga kollektiiv, erakordselt kreatiivne - loomingulisus ning improvisatsioon on meie programmides väga tähtis, see nõuab mängijatelt väga palju. Lisaks virtuoossus, atraktiivsus, täiesti kordumatu olek", nii iseloomustab Andres Mustonen oma ansamblit selle 40. sünnipäeval. Kontserdi režissöör on Ülle Õun, juhtoperaator Meelis Kadastik, helirežissöör Siim Mäesalu, toimetaja Ruth Alaküla.