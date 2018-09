Tartus toimusid Aparaaditehase salakontserdid

Veel kümme aastat tagasi ei suudetud ilmselt isegi ette kujutada, et Tartu Raekoja platsist 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel asuvast Aparaaditehasest võiks saada üks Tartu tähtsamaid kultuurikeskusi. Nüüd on Aparaaditehas ise võtnud omale ülesandeks linnarahvale veelgi rohkem Tartu salajasi paiku näidata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõte oli selles, et inimesed mitte ainult ei leiaks Aparaaditehast üles, seda on juba päris hästi tehtud, aga et me tutvustaksime ka oma piirkonda, mis on üsna selline avastamata ja siiamaani ainult ruumigurmaanidele tuttav. Igasugused nurgatagused ja põnevad kohad. Ja siis otsisime välja sellised neli võibolla iseloomulikumat kohta," ütles Aparaaditehase loomenõukogu liige Karin Bachmann.

Niisiis juhatatagi tartlased täna räpikontserdile tänavapuhastuse soolalattu ja suunati akordionimuusikat kuulama garaazi. Veel toimusid kontserdid näiteks puukuuris ja ühe pere koduhoovis. Et linnaruumi avastamine aga põnevamaks teha, selgusid kontserdite täpsed asukohad aga vaid tund enne etteaste algust.

Tartu 2024 projektijuht Erni Kask ütles, et selgitas, kuidas kontserdipaika jõudmine käis. "Vihjeid jagatakse pidevalt, aga päris täpseid lokatsioone näeme me alles siis, kui me oleme kohapeale jõudnud. Iga kontserdikoha kohta tuleb vihje ja siis jõuab ka see publik sinna. Me ei oota sinna sadu inimesi, me ootame sinna just neid inimesi, kes sellest huvitatud on, et nad seda näeksid," rääkis Kask.

Korraldajate sõnul võiksid salalavad ehk nurgatagused, mis täna ajutisteks kontserdipaikadeks muudeti, muusikasündmusi võõrustada ka edaspidi.

"See kogukondlik mõtlemine seisnebki selles, et me läheme sellistesse paikadesse, kus on inimesed, kus päriselu toimub. Ja tänapäeva lava võib olla ju katusealune, tänavanurk, jõeäärne - kus aga vaja on," lausus Kask veel.