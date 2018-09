Ansambel Tabloitedi uus video näitab põlenud kivide maad

"Mulle meeldib kolada kodukandis ringi, nautida siinseid kontraste, videosse on koondatud valik vaateid selle suve retkedest," selgitas ansambli kitarrist ja laulukirjutaja Mart Niineste. Ta lisas, et pala helikeel on mõjutatud mingil määral Saksamaa kraut-rock ansambli Neu ja veidi ka Venemaa post-punk bändi Kino loomingust: "Lihtsus ennekõike, suur osa loost käib kahel duuril, vahepeal tuleb kolmas ka juurde."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel