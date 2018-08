Pärnu naise koduaias kõrguvad ligi neljameetrised päevalilled

Helene Aasa päevalilledest kõrgeim on kolm meetrit ja 93 sentimeetrit ja selle vars on vaat et käsivarre jämedune, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aasa ütleb, et mingit erilist väetamist ega rohket kastmist pole lilledele osaks langenud. Ometi juhtus nii, et eelmisel aastal Pärnust ostetud seemnetest kasvasid tavalised päevalilled, nende seemnetest tulid aga sellised hiiglased.

"Ma olen aastaid kasvatanud päevalilli, aga nii suuri kui tänavu ei ole. Ise ka imestan, kuidas need linnud mulle sellise töö tegid. Möödunud aastal ma ostsin talupoest, tahtsin väga neid päevalilli ja ostsin sealt seemned. Müüja ütles, et seal peaks kasvama neid harusid küll, mida saab vaasi lõigata, sest mulle päevalilled väga meeldivad," rääkis Aasa.

"Panin nad maha, kasvasid ilusti, kasvasid umbes poole pikkuseni kui nad tänavu on. Ükskord sügisel taipasin, et mul polegi seemneid - linnud olid seemned ära söönud. Mõtlesin, et ju ostan järgmine kevad ja panen," kirjeldas ta.

Aga seemned elasid oma elu ja taimed hakkasid kevadel kasvama.