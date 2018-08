ETV uue noortesarja peaosaline otsib oma elus sama, mida tema tegelaskujugi

"Mida tihedamaks läheb konkurents, seda rohkem on vaja toota ja jaotada raha, mida on vaja jagada. See ilmselt tingib olukorra, et ei ole kõigile anda ja mis puudutab Eesti teletootmist, siis millega peab arvestama, on publiku hulk ja vaatajaskond," arutles Kuld Vikerraadio saates "Owe Peterselli show".

Kulla sõnul on Eestis kombeks teha sarju ja filme kavalalt, kompaktselt ja võimalikult odavalt. "Kuskil tuleb see raha ja kvaliteedi suhte piir ette, kust tagasi ei tohiks astuda. Siis sa hakkad juba mitte ainult turule liiga tegema, vaid ka iseendale liiga tegema. Sellega ma olen ka kokku puutunud," avaldas ta.

Kulla uus seriaal "Miks mitte?!" jõuab ETV eetrisse 20. oktoobril ja on eetris esmaspäeviti kell 20.00 õhtul.

Kümneosaline lühisari räägib 18-aastasest Annast, lõpuklassi kogelevast nohikust, kes unistab saada rajuks ja kuulsaks räppariks, samal ajal, kui terve maailm ootab, et Anna läheks kuulekalt ülikooli reaalaineid õppima. Anna otsustab osaleda räppar Genka korraldatud karmis räpilahingus, mille peaauhinnaks on plaadileping ja kohene surematu kuulsus. Seda kõike saadavad lisaks sekeldused Anna vanema venna Gustaviga, kes on ennast tahtmatult ohtliku grupeeringuga sidunud.

Sarja peaosas särab noor ja andekas Pirte Laura Lember, kes kehastab Kulla sõnul natuke nagu iseennast. "Tema lõpetas praegu keskkooli, ta on samaealine ja oma eluga samas faasis, et mis siis nüüd edasi. Räpparit temast ei saa ilmselt, aga mine tea," tutvustas Kuld noort talenti.

Seriaalis lööb kaasa ka vabakutseline näitleja Grete Klein, kes mängib peategelase töökaaslast. "Ta on värvika elukogemusega naisterahvas," avaldas Grete.

Grete on produtsent Ergo Kulla elukaaslane ning nad on koostööd teinud varemgi sarjas "Padjaklubi". "See oli tegelikult väga suur juhus, et Grete üldse Kassikulla produktsiooni mängima sattus. Ma üldse ei olnud omal ajal tema kandidatuuriga nõus. Üks produktsioonikaaslane pakkus teda välja, et on ju üks selline tore tegelane, meil oli vaja blondiini. Ma olin täiesti kategooriliselt vastu, lõpetage ära, mingi ilmatüdruk, ma olin täiesti kindel, et tema oskused on null, meil ei ole mõtet aega raisata," avaldas Kuld.

Kuna ühel hetkel joosti ajaga aga liiva, anti Gretele võimalus ning ta sai endale rolli sarjas. "See kohalolek, ütleme nii, et seda vahel isegi ei näe päris näitlejate puhul, kuidas ta on võimeline sellesse olukorda adapteeruma ja nii kiirelt reageerima. Mulle tundus, et sellel inimesel puudub sisuliselt lavanärv," kiitis Kuld näitlejannat, kes pole tegelikult ühtegi näitekooli lõpetanud.

"Miks mitte?!" jõuab ETV eetrisse oktoobris. Sarja on loonud Martin Algus ja Ergo Kuld. Näitlejad: Anna - Pirte Laura Lember, Maarja Jakobson, Indrek Taalmaa, Lauri Nebel, Grete Klein, Ivo Reinok, Henry Kõrvits, Ott Kiivikas, Riho Kütsar, Janek Joost jt.