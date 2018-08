Kooliteed alustav Lillemor Luhats ootab juba keemiatundi: tahan saada teadlaseks

Perekond Luhats kinnitas ETV "Terevisioonis", et on koolimineku eel elevil. "Meil mingit närvilisust küll ei ole, pigem on rõõmus ootusärevus," rääkis Triin Luhats.

Ka Lillemor kinnitas, et on kooli väga oodanud. "Tahaksin ka ise praegu kooli minna," tunnistas Lillemor, kes viib oma õpetajale esimese koolipäeva puhul traditsioonilise astrikimbu.

Mitmes eelkoolis käinud Lillemor kinnitas, et kool on tore. "Mulle meeldib kooli juures kõige rohkem see, et õpetajad on väga toredad," tõdes ta. Lillemor loodab tulevikus saada teadlaseks ning ootab juba väga keemiatundi.

Kooliks on Lillemori ette valmistanud tema vanemad ning jutuks on tulnud ka koolikiusamine. "Tänapäeval paraku see on teema, mida tulebrääkida ka enne kooli. Koolides on väga kenasti kiusamisvaba programm sees ja loodame, et kõik lapsed saavad kooli minna ja koolis käia nii, et neid ei kiusata. Paraku seda ikkagi juhtub ja sellest tuleb lastega ka kodus rääkida," põhjendas Triin Luhats.