Lauri Leesi: õpetaja on tunnis sama, mis saatejuht kaamera ees või näitleja laval

"Need, kes mind tunnevad, teavad, et mul oli Mähel kunagi maatükk ja minu maasikad olid ikka üle Mähe, nii et naabrid käisid taimi laenamas," rääkis Leesi intervjuus ETV saatejuhile Marko Reikopile, et on tegelikult hea käega aednik.

Aga elu läks teisiti ja viis Leesi hoopis õpetajaameti juurde. "Ma käisin isegi Olustveres vastuvõtueksamitel ja need läksid ka hästi, aga mulle ei meeldinud, läksin koju ja ütlesin emale, et ma ei taha sinna minna," meenutas Leesi, kes mõistis alles ülikoolis, et tahab saada õpetajaks.

Leesi mäletab hästi oma esimest tundi, mis toimus klassi ees, kus õppis ka praegune muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli juhataja Lembit Peterson.

Leesi tunnistas, et tema ei tea, mis on distsipilliniprobleem ja tema tundi jõutakse alati koos koolikellaga. "Mina annan tundi seistes, ma ei ole kunagi andnud tundi istudes. Õpetaja on ju tunnis sama, mis saatejuht kaamera ees või näitleja laval. Sa pead kõikides nendes rollides olema," selgitas Leesi.