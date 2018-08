Popstaar Nancy langes 1990ndate suvetuuride järel masendusse: oli täielik aukukukkumine

"Aga andsin endale aru, et kui see niimoodi läks, siis on see osa sellest. Vahepeal talud tähelepanu paremini ja vahepeal halvemini. Kõik oleneb enda seisundist ja tujudest," rääkis Nancy, kelle sõnul nautis ta 1990ndate pikki suvetuure niivõrd, et tundis puhkeperioodidel lausa masendust. "Sügisel oli nädal aega ikka väga raske olla. Midagi oli nagu puudu. Kas see just päris depressioon oli, aga täielik aukukukkumine oli küll. Kahju oli, et läbi sai," meenutas lauljatar Vikerraadio saates "Aeg peatub".

Kuigi Nancy esineb aktiivselt ka praegu, jäi tema 1996. aastal ilmunud omanimeline debüütalbum ainsaks. Nancy tunnistas saates, et tal on sellest kahju, kuid ei soovinud põhjuseid täpsustada. "Ma olen ise ka sellele mõelnud. Muidugi oleks võinud veel albumeid tulla. See oleks tore, aga ei ole ja kõik," lausus ta.

Nancy sõnul lõppes tema koostöö produtsentide trio Alar Kotkase, Pearu Pauluse ja Ilmar Laisaarega kolm aastat tagasi ning toona oli ta kindel, et tema lavakarjäär on läbi. "Ütlesin paljudele, et nüüd on kõik ja aitab. Aga siis hakati pakkuma ja läks päris hulluks kätte. Alguses mõtlesin küll, et tegin ju otsuse, aga tuli otsust muuta. Praegu ma endale tärmini enam ei sea. Teen tunde järgi," tõdes ta.