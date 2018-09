Lauri Leesi ootab õpetajatele suuremaid palku: praegu elatakse minuvanuste õpetajate najal

"Mul on natuke kahju, et õpetajate staatuse eest on palavalt armastatud isamaa, kodumaa vähe hoolt kandnud. Pole tarbimisühiskonna rongist täiesti maha jätnud, aga saatnud mitte esimene või teise klassi vagunisse, vaid jätnud õpetajad sinna, kus on kõvad istmed," ütles Leesi intervjuus ETV saatejuhile Marko Reikopile.

Leesi sõnul peaks riik haridusele mõeldud raha jagama kindla suunitlusega. "Haridus- ja teadusministeerium paneb kõik rahad ühte. Pealekauba kuulub sinna riiklik arhiiv ja Innove - selline kohutav aparaat, mis on selle hariduse haldamiseks, aga kohutavalt kallis. See peaks kõik minema õpetajate palkadeks. Ma ei taha öelda, et seda pole üldse vaja, aga ta ei peaks olema sellistes mastaapides," rääkis Leesi.

Leesi tõi näite, et väikeste palkade tõttu on väga raske õpetajaid leida. "Kujutate ette olukorda, meilt lahkus aasta tagasi füüsikaõpetaja ja me oleme terve aasta otsinud füüsikaõpetajat," ütles Leesi.

Tema sõnul omandas füüsikaõpetaja eriala viimati kaks aastat tagasi kaks inimest, kellest üks läks Soome ja teine lapsepuhkusele. "Praegune kool elab lihtsalt minuvanuste õpetajate najal. Kujuta ette, meie kõik lahkume, me ei ole ju tulevikuvaatega õpetajaskond," rääkis Leesi.