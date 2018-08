Priit Kuusk kukkus Uhhuduuri viimasel retkel kokku: õnneks olid sõbrad ümber

Uhhuduuri seiklejad, vennad Mart ja Priit Kuusk kirjeldasid ETV saates "Ringvaade" reisil ette tulnud katsumusi, mille seas olid maalihe, tugev vastutuul ja külm ilm. "Kui sa sellisel matkal oled, on seal nii palju ennustamatut ja meil on tavaliselt ka kergelt keerulistes olukordades läinud väga hästi," rääkis Mart.

Andides jäid mehed aga tõsistesse raskustesse. "See on 20 kilomeetrit ja see võttis meil neli tundi. Me olime selleks hetkeks täiesti märjad, kui tuul ja see kõik kokku panna, siis tulemus oli jälle näide sellest, et meil ikkagi veab, sest me leidsime väga unikaalse muuseumiküla, kus me saime ennast üles soojendada," meenutas Mart.

Priit lisas, et tema närisid Andid läbi ja andsid veel jalaga tagumikku. "Ilma liialdamata, viimasel sõidupäeval Andides, jälle väga raske, mul läks pilt taskusse, vajusin kokku ja õnneks olid sõbrad ümber," avaldas ta.

Raske retk tekitas reisil olnud meeste vahel ka pingeid. "Ma arvan, et see on normaalne möödapääsmatus, et pinged tekivad ja siis me lahendame neid," ütles Mart.

Vendade sõnul teevad nad hullumeelseid rattaretki selleks, et mugavustsoonist välja tulla. Pärast sellist reisi on meeste sõnul jälle hea lihtsatest asjadest elus rõõmu tunda. "Me ei ole mingid kangelased, meist on oluliselt kõvemaid mehi ja naisi terve Eestimaa jagu. Võib-olla me tahame näidata, et ka lihtsal mehel, kui ta natukenegi ennast pingutab, on kõik võimalik," rääkis Priit.

Uhhuduuri seekordne, viies etapp algas Atlandi ookeani äärest Argentina pealinnast Buenos Airesest ja lõppes Peruu pealinnas Limas. Eestist hakkasid mehed Lõuna-Ameerika poole lendama 22. juunil. Kokku väntas matkaseltskond läbi kuus riiki ja 3000 kilomeetrit.

Ehh, uhhuduuri seiklusi saab ETV kanalilt näha loodetavasti juba järgmise aasta alguses. Viimati käisid uhhuduurlased rattaretkel 2014. aastal Aafrikas.