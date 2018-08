Peosari Katel avab uue hooaja Tube & Bergeri kontserdiga

"Katel peosarja eesmärk on tutvustada Eesti publikule elektroonilist ja underground muusikat. Soovime tuua Tallinnasse artiste, kes pole veel Eestis esinenud, küll aga on vallutamas või juba vallutanud kogu ülejäänud maailma. Sedasi valisimegi hooaega avama Tube & Bergeri, kes on hetkel üks kuumimaid house-nimesid maailmas," räägib Marek Falgot, üks Katel peosarja eestvedajatest ja Bombossa Brothers liikmetest.

Muusikud ütlevad, et nende loomingut iseloomustavad värske saund, sügavad bassiliinid ja väike kogus irooniat. Sarnast muusikat tutvustavad nad ka läbi enda rahvusvahelise plaadifirma Kittball Records. Ühes DJ Juliet Sikoraga asutatud plaadifirma kaudu on tänaseks ilmavalgust näinud enam kui sada reliisi, teiste seas ka suvel laineid löönud Tube & Bergeri versioon loost "E'Samba", mis jõudis nii mitmete edetabelite tippu.

Tube & Berger on kahe lapsepõlvesõbra Arndt Rörigi ja Marco Vidovizi ühine projekt, mis sai alguse 2003. aastal. Noorena koos punkbändides mänginud, vaimustusid nad millenniumi vahetudes 90ndate house- ja techno-muusikast ning leidsid end peatselt plaadimängijate tagant. Saanud käe valgeks ka muusika produtseerimises, andsid nad teisel tegutsemisaastal ameerika lauljanna Chrissie Hynde'iga välja loo "Straight Ahead", mis lennutas nad Billboardi tantsumuusika edetabelis tippu ning tõi neile üleilmse edu, mis pole tänini vaibunud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel