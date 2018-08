Tallinnas toimub taas Uue Maailma festival

Peakorraldaja sõnul antakse tänavafestivalil start ka keskkonnasõbraliku liikumise kuule ning kohal on Prügihunt, kes õpetab prügi sorteerima. "Uue Maailma tänavafestivali liigubki tegelikult selles suunas, et õpetada ja tõsta inimeste teadlikkust olulistest teemadest läbi erinevate mängude ja töötubade. Usun, et ühel päeval jõuame sinna, mil saame teha täielikult jäätmevabafestivali ning jagada oma teadmisi ka teistele kogukondadele," kommenteeris Rei.

Tänavu tähistab Uue Maailma asumifestival oma 12. sünnipäeva ning suurejooneliselt nagu ikka – lavalt kuuleb head muusikat, tänavad on täis melu, sporti, kauplejaid ja kodukohvikuid. Festivali peakorraldaja Raido Jaan Rei sõnul on muudab selle aasta kahtlemata eriliseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, mil kõik kohalikud kogukonnad valivad sobivaid hetki juubeliaasta tähistamiseks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel