Video: "Ringvaade suvel" pani IKEA laua kokku

Vaata videost, kuidas saatejuht Hannes Hermakülal ja saatekülalisel, Eesti kunstiakadeemia sisearhitektuuri professoril Hannes Praksil diivanilaua kokkupanemine õnnestus.

Praks rääkis saates, et üks IKEA fenomen on kindlasti skandinaavialik disain, kuid ka see, kuidas kauplused kaupa pakuvad.

"Arvan, et selle edu põhjus ei ole ainult disain ise või isegi ka mitte hind. /.../ Ma arvan ise, et üks põhilisi IKEA fenomeni põhjuseid on tegelikult see, mismoodi nad oma kaupa pakuvad. Mitte nende poodide kujundus, aga võib-olla isegi mingis mõttes poodide sisearhitektuur või veelgi täpsemalt öeldes, mismoodi see teenus on disainitud ehk seal on iga sentimeeter läbi mõeldud. Ja kuna neid poode on nii tohutu hulk, siis nad saavad ju igal hetkel, pidevalt tagasisidet, informatsiooni, et kui ese on paigutatud ühele riiulile, kui palju siis seda ostetakse," arutles Praks.