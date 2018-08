Eestis elavad koerad, kellel on Instagramis rohkem jälgijaid kui Koit Toomel (15 300) või Karl-Erik Taukaril (35 800). Koeraomanik Kristiina Tammiku koertel on fotokeskkonnas 40 400 jälgijat ja Helen Martsi lemmikul Eddiel 9619 järgijat.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel