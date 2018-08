Londoni rahvusteatri lavastused jõuavad taas Eesti kinno

"Ralph Fiennes, Ian McKellen, Benedict Cumberbatch on kõigile tuntud filminäitlejad ning teatrilaval tulevad nende suurepärased näitlemisoskused veelgi paremini esile. Kuid lisaks nendele suurnimedele on NT Live sügishooaja lavastusest muidugi veel arvukalt tuntud näitlejaid, keda ka Eesti publik teab, kuigi ehk kohe mitte nimeliselt," märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod. "Näiteks Mark Gatiss, kes mängib muuhulgas Sherlocki sarjas Holmes'i venda Mycrofti või Jonny Lee Miller, kes on mänginud nii filmis "Trainspotting" kui ka ühte peaosalist sarjas "Sherlock New Yorgis"."

Neljapäeval, 18. oktoobril saab näha vanameister Ian McKelleni liigutavat kuningas Leari osatäitmist, mis salvestatud otse väljamüüdud Londoni West Endi lavalaudadelt. Jonathan Munby lavastatud tükis, mis on paljude meelest kõige meisterlikum tragöödia, mis kunagi kirjutatud, näeme, kuidas kaks vananevat isa - üks neist kuningas, teine tema õukondlane – tõukavad eemale oma lapsed ja oma pimeduses vabastavad halastamatute ambitsioonide ja reetmise tornaado, sest perekond ja riik kistakse vägivaldsesse võimuvõitlusse.

Mary Shelley kuulsaima romaani "Frankenstein" lavastust näeb 1. novembril Coca-Cola Plazas ja 5. novembril Ekraanis ja Centrumis. 2011. aastal etendunud täielikult väljamüüdud näidendist sai rahvusvaheline sensatsioon, millest on maailma kinodes osa saanud peaaegu pool miljonit inimest.

Oscari pälvinud Danny Boyle'i lavastatud ("Trainspotting", "Rentslimiljonär") näidendis Frankenstein astuvad üles Benedict Cumberbatch koletisena ja Jonny Lee Miller (telesari "Sherlock New Yorgis", "Trainspotting") Victor Frankensteinina. Põneva ja hirmutava klassikalise loo läbivateks teemadeks on vastutus teaduses, vanemliku hooleta jätmine ning aegumatu teema - hea ja kurja iseloom.

8. novembril lavastub "Julie" peaosades Vanessa Kirby (The Crown, Mission: Impossible- Fallout) ja Eric Kofi Abrefa (The Amen Corner). Tegemist on August Strindbergi näidendi "Preili Julie" ja Polly Stenhami stsenaariumi järgi lavastatud uusversiooniga, mis on aga endiselt šokeeriv ja aktuaalne.

Tükis korraldab metsik ja vallaline Julie hilisöise peo, mille käigus lahvatab võimumäng, mis muutub kiiresti metsikuks võitluseks ellujäämise nimel.

Mitu auhinda võitnud lavastus "George III hullumeelsus" on kõige esimene Londoni rahvusteatri ülekanne Nottingham Playhouse'ist ning Forum Cinemas Coca-Cola Plazas näeb selles salvestust neljapäeval, 13. detsembril. See on Suurbritannia ühe kõige armastatuma draamakirjaniku Alan Bennetti (The History Boys, The Lady in Van) kirjutatud eepiline näidend, mille esiettekanne oli 1991. aastal ning mis kohandati hiljem ka filmiks, mis sai BAFTA auhinna. Uues lavastuses mängivad muuhulgas ka Olivieri auhinna võitjad Mark Gatiss (Sherlock, Wolf Hall) nimiosas ja Adrian Scarborough (Gavin ja Stacey, Upstairs Downstairs, After the Dance).

Aasta on 1786 ja kuningas George III on kõige võimsam mees maailmas. Kuid sedamööda kuidas kuninga mõistus dramaatilises tempos koost laguneb, ähvardavad auahned poliitikud ja salakaval Walesi prints tema võimu õõnestada.

Uue aasta 10. jaanuaril linastuv "Antonius ja Kleopatra" on Shakespeare'i poliitikast, kirest ja võimust tulvil tragöödia, milles mängivad kuulsat saatuslikku paari Ralph Fiennes ja Sophie Okonedo. Lavastajaks Simon Godwin.

Caesar ja tema mõrtsukad on surnud ning nüüd valitseb kindral Marcus Antonius. Kuid sõjas lõhestatud impeeriumi ääremaadel armus mees Egiptuse kuninganna Kleopatrasse ning nüüd järgneb traagiline võitlus pühendumuse ja kohustuse vahel, mis kõik võib lõppeda sõjaga.

Forum Cinemas on näidanud London National Theatre'i otseülekandeid ja salvestusi kinodes alates 2009. aastast. Eesti publikuni vahendab HD formaadis lavastusi Tallinnas Coca-Cola Plazas, Tartu kinos Ekraan ja Viljandi kinos Centrum.