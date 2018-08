Eda-Ines Etti: hoian ennast rahulikuna, ma ei ole enam 20

Ines tunnistas Raadio 2 "Suvehommikus", et oli 2000. alguses ülikorralik, kuid avatud uutele projektidele. "Sellel ajal oli see noore inimese silmad lahti suhtumine. Ma olin suhteliselt avatud tegema erinevaid asju. Sul ei ole tegelikult teist varianti, kui sa alles oled muusikasse tulemas," põhjendas ta.

Ines avaldas, et Two Quick Startiga koostöös valminud eurolugu "Once In A Lifetime" ei olnud tegelikult tema stiili muusika, sest kuulas ise poplaulude asemel rokki. "Ma mäletan, et ma tundsin, et see pole päris minu muusika, aga ma tundsin, et see on hitt. Noore inimesena pigem tasub selliseid projekte teha, mitte nii hirmsasti oma joont ajada, sest see võib ka takistuseks saada, sest languses on vaja kuidagi inimeste teadvusesse jõudma," rääkis Ines.

Lauljatar lisas, et on nüüd igati rahul 20 aastat tehtud valikutega. "Ma olen praegusel hetkel väga tänulik oma otsuste üle, mis ma kunagi olen teinud." ütles Ines.

Praegu hoiab Ines ennast muusikuna vormis kontserte andes. "Vorm on juba selle pinnalt okei, aga selge on see, et ma ikka hoian ka, mingisugust peopanemist ei ole, pikad öötunnid jäävad kindlasti ära, kui on vähemalt kolm-neli kontserti nädalas minimaalselt, siis peab ennast hoidma rahulikuna ka. Ma ei ole enam 20," naeris Ines.

Ines tunnistas, et ei saa edukat karjääri pühendumise arvele panna. "Ma ei oska öelda, kas ma olen metsikult pühendunud, ma tegelikult olen oma loomult suhteliselt laisk. Ma loodan alati, et mul asjad kuidagi lihtsalt tuleksid, ma pigem olen see tüüp. Aga kohusetundlikkus on võib-olla õige sõna, mis minu juurde käib. Kohusetunne ei lase mul mingeid asju üle käe teha," avaldas Ines.

Akusid laeb Ines juba oktoobris Hispaanias, kuhu ta pikaks ajaks puhkama sõidab. Seda, kas ta uut muusikat hakkab kirjutama, Ines lubada ei julge. "Mõningad laulud on meil tegemises, aga ma ei saa lubada selles osas, millal midagi võiks valmis saada. Me oleme nii aeglaseks muutunud, et see on uskumatu, elu on kiire ja tegemisi on palju," tõdes Ines ja rõhutas, et osaleb juba detsembris suures kontsertidesarjas.