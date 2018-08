Koit Toome ja Põhja-Tallinn meenutavad ühises videosinglis lapsepõlve

Loos on kajastatud meenutusi ja hetke emotsioone kunagisest elust. Noore inimeste mõtteid, ellusuhtumist ja valikuid, mis võibolla alati ei olnud just kõige targemad.

Nimelt on neil kõigil lisaks muusika tegemisele veel midagi ühist ja see on kodukant.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel