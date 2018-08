Raadio 2 päevase vööndi võtavad üle Ahto Lobjakas ja Bert Järvet.

Esmaspäevast neljapäevani kella 13-st eetrisse jõudev tunniajane "Achtung! Lobjakas." keskendub kontinendi kuumadele päevateemadele. Saatejuht Ahto Lobjakas loeb eetris Euroopa lehti ja kutsub oma külalisi ja kuulajaid kaasa arutlema. Saatest saab osa võtta helistades, säutsudes või kommenteerides.

Pärast seda võtab järje üle Bert Järvet, kelle kahetunnine saade on eetris esmaspäevast neljapäevani kell 14.00.

Saatejuhi ja muusiku Bert Järveti värske saade läheb edasi sealt, kus "Suvehommik" pooleli jääb. "On olnud tõesti väga intensiivne ja korralik raadiosaagimine, seetõttu on mul kaks nädalat hingetõmbepausi. Lähen ise stuudiosse pilli mängima ja muusikat kirjutama, et mõtted mujale viia, aga siis tulen tagasi ja samasugune mürgel läheb edasi septembri teise nädala algusest. Siis on lihtsalt see vahe, et saade läheb eetrisse kella 14st, mitte hommikul 7.30-st," rääkis Järvet, kelle viimane "Suvehommik" jõuab Raadio 2 eetrisse homme.

Päevases saates kutsub Järvet külla eriilmelised inimesed, aga puudu ei tule ka muusikast. "Ajame juttu, aga eetris on ka parim muusika, uus muusika, eksklusiivesitlused ja ennekõike see, mis toimub - ooperipuhvetist lauluväljaku backstage'ni välja. Igale poole, kuhu võiks nina pista, pistame ka," lubas Järvet.

Kuigi Raadio 2 hommikuprogramm tõi suve jooksul eetrisse kümneid erinäolisi ja põnevaid eestlasi, lubas Järvet, et ideid intervjuudeks jagub ka sügisesse. Plaanid on nii uhked, et neist veel lähemalt rääkida ei saa. Seega tuleb kuulata Raadio 2-e.