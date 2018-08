Eesti kuulsaimatel Instagrami-koertel on rohkem jälgijaid kui Taukaril või Koit Toomel

Eestis elavad koerad, kellel on Instagramis rohkem jälgijaid kui Koit Toomel (15 300) või Karl-Erik Taukaril (35 800). Koeraomanik Kristiina Tammiku koertel on fotokeskkonnas 40 400 jälgijat ja Helen Martsi lemmikul Eddiel 9619 järgijat.

Tammik lõi oma koertele sotsiaalmeediakonto umbes kaks aastat tagasi, kui ta lapsepuhkusele jäi. "Mida aeg edasi, seda populaarsem see on. Kui kaks aastat tagasi oli see Eestis suhteliselt haruldane, siis nüüd on päris paljudel see," rääkis Tammik lemmikloomadele loodud sotsiaalmeediakontodest ETV saates "Ringvaade".

Martsi koer Eddie on oma populaarsuse saavutanud Instagramis kõigest kümne kuuga. "Kindlasti peavad olema ilusad pildid, et üldse silma jääda ka võõrastele, mitte ainult sõpradele, kes niikuinii tahavad kursis olla tema eluga. Aga minul on ka selline lõbus karakter Eddiele loodud, mis kindlasti paljudele meeldib," rääkis Marts.

Instagrami konto haldamine pole liiga lihtne ülesanne, sest lehele tuleb pilte laadida iga päev. "Ta kindlasti võtab osa mu päevast, aga kindlasti mitte pole see mu ainus tegevus," rääkis Marts.

????????????‍♀️ A post shared by ???? Eddie (@eddietheretriever) on Aug 6, 2018 at 1:56am PDT

Kuna mõlemad naised on fotograafid, on Instagram hea väljund oma loomingu näitamiseks. "Kindlasti Eddie võtmisega olen ma palju arenenud fotograafias, kuna ma üritan iga päev toota ägedat sisu ja lahedaid pilte, see on motsivatsioon mulle," selgitas Marts.

30. augustil kell 17.00 toimub Juhan Kuusi Dokfoto keskuses Eesti Instagrami-koerte portreenäitus ja heategevuslik oksjon Varjupaikade

MTÜ heaks.

Fotode autoriks on professionaalne koerte fotograaf Kristiina Tammik

Oksjonil saadav tulu annetatakse Varjupaikade MTÜ-le.