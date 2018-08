Galerii: Heida esimene pilk "Ringvaate" uuele stuudiole

3. septembril võtab "Ringvaade" taas oma suvistelt kolleegidel teatepulga üle ning naaseb sügishooajaks tuttavale eetriajale. Suurim muudatus uuel hooajal on see, et saade kolib täiesti uude stuudiosse.

Uus stuudio on tegelikult telekanali ETV+ õhtuse saate stuudio. Kuna venekeelse telekanali õhtuse vööndi saated sel ajal enam sealt eetrisse ei lähe, võttis "Ringvaade" moodsa stuudio üle.

Saatejuht Grete Lõbu rääkis ERR Menule ETV sügishooaja pressiesitlusel, et tegemist on äärmiselt moodsa, ilusa ja helge stuudioga. "Ta muudab just selles mõttes, et kui sul on ümbrus ja keskkond teine, siis sa oled ise ka natukene teine, seega me loodame ise olla ka veel särtsakamad ja hoogsamad," avaldas Lõbu lootust.

"Ringvaade" on ETV eetris 3. septembrist igal argipäeval kell 19.00.