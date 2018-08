Uhhuduuri seekordne, viies etapp algas Atlandi ookeani äärest Argentina pealinnast Buenos Airesest ja lõppes Peruu pealinnas Limas. Eestist hakkasid mehed Lõuna-Ameerika poole lendama 22. juunil.

Kokku väntas matkaseltskond läbi kuus riiki ja 3000 kilomeetrit. Kui kodused pistsid rinda erakordselt kuuma suvega, kogesid uhhuduurlased seni kõige külmemat jalgrattamatka, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Emotsioonid on iga reisi järel vastakad - see reis oli täiesti omalaadne, erinev teistest. Alati on kurb lõpetada, samas on väga hea meel jälle koduseid näha. Emotsioonid on skaala ühest otsast teise," kirjeldas Priit Kuusk ehk Wend.

Tema sõnul oli selle reisi juures kõige raskem Andide läbimine. "Me alahindasime looduse ülevust ja jõudu või õigemini ülehindasime ennast - me oleme ju 5000 meetri peal Himaalajas sõitnud, et küll me hakkama saame," sõnas ta.

Hannes Hanso oli sama meelt. "Kõrgmäestik, jah. 3400-3700 meetrit üle merepinna, see tahab natuke harjumist, kogu see värk - ratas on 60-70 kg koos varustusega, seda annab ülesmäge lükata, see ei tule kergelt," rääkis Hanso, kinnitades, et püstitatud eesmärk sai põhimõtteliselt täidetud, kuigi kolm kuud matkaks oleks olnud parem kui kaks.

Uhhuduuri seiklejad on Hannes Hanso, Mart Kuusk, Priit Kuusk aka Wend, Kristjan Prii, Liivo Niglas ja Tanel Rütman aka Taniil. Uhhuduuriga liitus üheks kuuks ka üllatusosaline, kes selgub juba siis, kui saade eetrisse jõuab.

Ehh, uhhuduuri seiklusi saab ETV kanalilt näha loodetavasti juba järgmise aasta alguses.

Viimati käisid uhhuduurlased rattaretkel 2014. aastal Aafrikas.