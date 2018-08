Galerii: Seminaripäev tõi kokku Noortebänd 2018 osalised ja kogenud muusikud

"Noortebänd on küll eelkõige konkurss, kuid see-eest on ülioluline osa ka hariduslikul poolel. Oleme lähiaastatel proovinud luua palju lisasündmusi, kus noor saaks vahetu kontakti mõne kogenud muusiku, meediainimese või festivalikorraldajaga. Usun, et seeläbi omandab üks alustav muusik kõige paremini uusi teadmisi muusikamaailma toimimise mehhanismidest," tõdesb Noortebändi peakorraldaja Märt Truman.

Juba 18. korda startiva Noortebändi lahutamatuks osaks on kujunenud seminaripäev, kus eesmärgiks on noortele muusikutele jagada uusi teadmisi ning arutleda muusikaelu olulisematel teemadel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel