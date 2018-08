Mihkel Kärmas võtab ette ühepäevase ümbermaailmareisi

Kärmas võtab ette miniversioonis ümbermaailmareisi, sõites kõigest 24 tunni jooksul Uus-Meremaalt Hawaiile. Kogu reis kestab viis päeva. "Kui see esimene info välja tilkus üpris ambitsioonikast ettevõtmisest ja avantüürist, siis tegelikult kõik pusletükid meie reisi jaoks ei olnud veel paigas. Nüüd võin teatada ametlikult esimest korda, et vähemalt kõik lennud on olemas," kinnitas Kärmas "Vikerhommikus".

Suure koristuspäeva selgroog on 24 tundi vältav veebisaade, mida teeb maailmakoristuspäeva meeskond. Kärmase roll on avada suur koristuspäev Uus-meremaal 15. septembri hommikul kohaliku aja järgi kell kümme, hüpata siis lennukile ja võtta suursündmus kokku Hawaiil. "Me alustame ajavahede tõttu seda sama päeva, 15. septembrit uuesti ja tabame Hawaiil rohelise maailmakoristuslaine lõppu. See peaks olema ka selle otsesaate, 24-tunnise maratonsaate lõpp ja kulminatsioon," ütles Kärmas.

Logistiliselt on kogu ettevõtmine Kärmase sõnul riskantne, sest Uus-Meremaale jõudmiseks on ajavaru, aga sealt Hawaiile jõudmiseks varu pole. "Me niigi reisigraafikute ja ajavahede tõttu alustame seda päeva uuesti, aga kuna Hawaiil on detail, et rand, mida koristatakse, pole lennujaama kõrval, vaid sinna on vaja ka sõita, siis selleks, et koristusele pihta jõuda, läheb üpriski napiks küll," tunnistas Kärmas.

Lisaks teeb Kärmas hullumeelsest ettevõtmisest loo "Pealtnägijasse". "Loodan, et minu hea kamraad ja kaameramees Teet Konksi vastu peab selle kõige," avaldas ta lootust.

15. septembri hommikul Uus-Meremaalt algav ja umbes 30 tunni pärast Hawaiil lõppeval koristusaktsioonil hoitakse silma peal Tallinna Ülikooli fuajeesse ehitatud staabist. Umbes 200 staabiliikmete ülesanne on koguda riikidest infot, olla tiimidele üle maailma abiks ja neid nõustada.

Maailmas tekib neli miljardit tonni prügi aastas. Maailmakoristuspäeva juhi Eva Truuverki sõnul on maailma ajaloo suurimat kodanikualgatust valmistatud ette viimased neli aastat ning seda korraldab 15. septembril ligikaudu 30 000 vabatahtlikku üle maailma.