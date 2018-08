Raadio 2 kutsub juba kolmandat korda tähistama bändisärgipäeva

Keskpäevaste uudiste järel käivitub Maarja Merivoo-Parro juhtimisel bändisärgipäeva jukebox. Selle omamoodi soovikontserdi koostamisel saab osaleda igaüks, kes postitab sotsiaalmeediasse fotosid bändisärkidest ning varustab need teemaviitega #bändisärgipäev. Just särkidel olevate artistide looming hakkabki otse-eetris kõlama. Bändisärgipäeva jukebox jätkub pärastlõunal kella kolmest kuueni, mil loositakse välja eriauhindu. Sõna saavad külalised ning eetris on üllatusreporter, kes viib kuulajad otse bändiruumidesse.

Toetamaks head muusikat ja inimesi, kes seda teevad, julgustab Raadio 2 kõiki sel reedel kandma bändisärki. Taaskord on bändisärgipäev rahvusvaheline - oma osalemisest on teatanud mitme Euroopa riigi muusikasõbrad.

