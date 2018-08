Anna Pihl: kõik teemad, millest eestlased räägivad, on olemas ka "Esimeses stuudios"

4. septembril alustab ETV ekraanil uus päevakajaline saade "Esimene stuudio", mis on eetris igal teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval. Anna Pihl, kes on üks kolmest saatejuhist, kinnitas, et teemadest neil uues saates puudust ei tule.

"Nüüd on ka valimised lähenemas, seega kogu aeg midagi juhtub, seega mina ei usu, et meil teemade või inimeste puudust oleks," ütles Anna Pihl ja lisas, et neil on kirjas 60 inimese nimed, keda võiks saatesse kutsuda. "Need on sellised inimesed, keda on alati huvitav intervjueerida ja keda puudutavad teemad on alati päevakajalised."

"Meie mõte ongi just see, et tahaksime saatesse tuua neid inimesi, kes just sel päeval või nädalal on uudistes esile toodud, see võib olla poliitik suure skandaaliga või ka Kelly Sildaru, kui ta on väga tubli olnud," selgitas ta ja sõnas, et nad ei piiritle end ühegi teemaga. "Kõik teemad, millest eestlased räägivad, on olemas ka "Esimeses stuudios"."

Anna Pihl lubas, et värske saate kõrvalt leiab ta ikkagi aega ka "Pealtnägija" jaoks. "Kes palju teeb, see ka palju jõuab, sest kunagi tegin ma "Pealtnägija" kõrvalt ka "Aktuaalset kaamerat" ning siis oli mul ametlikult poolteist kohta, praegu on mul kaks poolikut kohta."

"Mina loodan, et kõik Eesti inimesed tahavad seda vaadata, sest kui te alustate "Aktuaalse kaameraga", siis vaadake pärast ka "Esimest stuudiot," rõhutas ta ja nentis, et kuigi mõned teemad ei pruugi kõigile inimestele sobida, siis neile, kes tahavad teada, mis maailmas toimub, peaks saade hästi sobima.