Grete Lõbu "Ringvaate" uuest stuudiost: see on väga moodne, ilus ja helge

3. septembril võtab "Ringvaade" taas oma suvistelt kolleegidel teatepulga üle ning naaseb tuttavale eetriajale kell 19.00. Suurim muudatus on see, et saade kolib täiesti uude stuudiosse. Grete Lõbu kommenteeris, mida uus hooaeg toob.

"Stuudio on tegelikult ETV+'i õhtuse saate stuudio, kes enam sealt eetrisse ei lähe ning see jäi vabaks," ütles Grete Lõbu ja kinnitas, et tegemist on äärmiselt moodsa, ilusa ja helge stuudioga. "Ta muudab just selles mõttes, et kui sul on ümbrus ja keskkond teine, siis sa oled ise ka natukene teine, seega me loodame ise olla ka veel särtsakamad ja hoogsamad."

Suvise "Ringvaatega" oli Grete Lõbu väga rahul. "Minu arust nad olid ülitublid, ma kõiki saateid ei näinud, kuna olin palju ära ka, aga üht-teist siiski nägin," sõnas ta ja selgitas, et kuigi ta alati mõtles, et ainult korraks vaatab, mida nad teevad, siis oli nii huvitav ja jäi kogu saadet vaatama. "Lippu hoiti kõrgel kogu suvi läbi."

"Üht-teist oleme juba ette planeerinud ja osad külalisedki on juba kutsutud, aga nimedega veel ei hakka eputama, sest elu näitab, et kui on päevakajaline otsesaade, siis me teeme vahel ka nii, et kuna tuleb uus sündmus peale, siis kutsume mõne inimese alles paar päeva hiljem," mainis ta ja kinnitas, et "Ringvaates" saab ikka olema päevapoliitikat, meelelahutust, kultuurielu, inimeste lugusid, nalja ja sporti. "Me jätkame vana žanri, aga elu meie ümber muutub, me ise muutume seal sees ja niimoodi muutub ka see saade."