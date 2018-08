Radari mänedžer Raivo Sersant lavastusest "Kremli ööbikud": see on kultuuriline kuritegu

"Kui lavastusest rääkida, ma ütlen ausalt, et ma pole elus nii kurba ja löödud Jaak Joalat näinud. Meie töötasime koos aastatel 1980-1983, mida peetakse Jaagu igas mõttes parimateks aastateks. Ta oli vokaalselt küps, väga hea anambel oli, meeskond töötas head transamehed olid. Selles mõttes oli mul väga võõras vaadata sellist Jaaku," tunnistas Sersant "Vikerhommikus".

Sersant arutles, et ilmselt oli tegemist lavastaja ja stsenaristi kontseptsiooniga, mida peaosaline Märt Avandi Jaak Joala rollis täitma pidi. "See Jaak ei olnud absoluutselt veenev Jaak. Sellist Jaaku ei ole mitte kunagi olnud. Jaak oli alati optimistlik, ka rasketes situatsioonides oli mehine, mitte machomees, rääkis vähe, kui oli vaja juhendada bändi, tegi seda konkreetselt," meenutas Sersant.

Lavastuses polnud tema sõnul tõepäraselt kujutatud ka bändiliikmete omavahelisi suhteid. "Lavastus näitab neid väga kummalisena, kus vastastikku ei austata absoluutselt. Käib üks ropendamine, pikalt saatmine ja proovi hiljaks jäämine," rääkis Sersant.

Ta soovitas inimestel vaadata üle film "Teisikud" ja 1982. aasta saade "Õhtutund Radariga", et saada Jaak Joalast tegelik pilt. "Ma arvan, et see on isegi väike kultuuriline kuritegu, vabandust nii võimsa väljendi eest, näidata meie vaieldamatult üht legendaarsemat lauljat ja tema suhteid oma meeskonnaga sellistena nagu lavastuses näidati," rääkis ta.

Sersandi hinnangul ei tohiks ajaloolisi emotsioone muuta ning lavastaja Ivar Põllu peaks sellele mõtlema. "Selle etenduse puhul oleks väga palju asju, mille puhul põdeda, kui me asjast tõsiselt räägime. Sellel etendusel on ka väga palju häid asju - näiteks koht, väga kena lava, väga hea kunstnikutöö, mitmed väga head näitlejarollid. Minu absoluutne lemmik Jaagu tegelaskujudest oli Juss Haasma, kes räägib vana Joalat," kiitis Sersant ja jätkas, et hea rolli tegi ka Saara Kadak ja bänd Lexsoul Dancemachine.

Sersant rõhutas, et Radari liikmetelt ei küsitud rida ka, kui seda lavastust ette valmistati. "Vabandust veelkord otsekohesuse eest, aga inimesed, kes selle stsenaariumi kirjutasid ja seda lavastasid, nad ei ole kunagi olnud sellisel tasemel, nagu me Venemaal olime, ja nad ei suudagi sellest midagi kirjutada, kui nad ei küsi õiget informatsiooni," lausus Sersant ja soovitas lugeda Margit Kilumetsa raamatut "Jaak Joala. Kuulsuse ahelad", mille taga on põhjalik uurimistöö.

Sersandi sõnul oli näha, et teatripublik nautis etenduse nostalgiat, aga selle sisu jäi vajaka. Mehe hinnangul pandi mööda ka pealkirjaga "Kremli ööbikud". "Kui sellel teemal oleks tahetud natukene tõsisemalt mõelda ja peatuda, siis oleks olnud etenduse pealkiri küsimärgiga "Kas Kremli ööbikud?". Oleks jäänud intriig ikka, aga oleks olnud võimalik juba teemat lahendama hakata," arutles Sersant.