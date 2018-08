ETV toob ekraanile sportlaste inimliku külje saates "Areeni varjus"

Sportlase põnev, pingeline ja ainulaadne elu tuhiseb mööda nagu kiirrong. Uues saatesarjas elatakse kaasa tema eesmärkide saavutamisele ja rõõmustame tema hiilgavate võitude üle. Ent sportlase pidupäevatuju on üürike ja argipäevas askeldab samasugune lihast, luust ja verest inimene nagu me kõik. Ükski inimlik unistus ja soov pole ka talle võõras.

Esimeses osas näiteks ei olnud üldse seksi, aga äkki teistes tuleb. Seetõttu saab saade ja sari minna ainult paremaks," naljatas spordiajakirjanik Tarmo Tiisler, kes on saatesarja juba vaadanud.

Tiisler ütles, et sportlased esinevad avalikkuse ees erinevalt siis, kui nad on oma karjääri tipus ja siis, kui hakkavad lõpetama. "Ma olen pannud tähele, et kui sportlased lõpetavad oma karjääri, lähevad nad oma jutus ja olekus teistsuguseks. Kui nad on sportlased, siis ajakirjanikega ja inimestega rääkides panevad nad üldiselt plaadi peale mõningate eranditega. Kui sportlased kas lõpetavad või hakkavad lõpetama, siis nad järsku tahavad olla rohkem inimesed või meie kui ajakirjanikud oleme nendega rohkem inimese moodi," ütles Tiisler, et saade toob eetrisse väga siirad jutud.

Saate tegijad on Ken Saan, Andrus Nilk ja Taavi Aavik. "Areeni varjus" on eetris 3. septembrist esmaspäeviti kell 20.00.