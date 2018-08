Lemo ehk Laur-Leho Kaljumets viis oma reisikaaslastega Eesti lipu Albaaniasse. "Me lehvitame uhkusega ja Eesti lippu ja Eesti numbrit tuntakse seal päris hästi," rääkis Kaljumets.

Kaljumets kinnitas, et Eesti lipp oli kogu reisi katusel. "Lõpuks ta oli päris väsinud ja räbal, kui me Poola selle maha võtsime, me kartsime, et ta lendab lihtsalt ära," tõdes ta.

Seiklusi tuli reisil ette ning piiril tehti reisisellide autodes põhjalik läbiotsimine. "Meid kahtlustati milleski ja me võime ainult aimata, sest veel neli aastat tagasi oli Albaania üks suurimaid narkotootmise ja -transiidi maid," selgitas ta.

Väino Laisaar käis oma reisiseltskonnaga aga Lääne-Aafrikas, kus neid võtsid vastu karmid teed ja mitte nii sõbralikud kohalikud. "Mitte kedagi ei tohtinud filmida ja pildistada," meenutas Laisaar kogemust. Esmakordselt oldi autodega hoopis teises kultuuriruumis ja senine loogika, et enne filmi ja siis küsi, ei toimunud. "See viis lõpuks välja sinnamaani, et üks mees tuli mulle kalakastiga kallale," avaldas Laisaar.

Teekonnal sõideti läbi kaheksa Aafrika riiki ja 15 000 kilomeetrit.

Uus reisisari "Eesti lipp ümber Albaania" jõuab vaatajani laupäeva õhtuti alates 22. septembrist. Detsembris toob reisiseltskond 4x4 ekraanile oma Aafrika seiklused.