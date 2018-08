Andres Kuusk: "Esimene stuudio" on ETV kõige parem saade

Uut saadet hakkavad juhtima ETV tuntud ajakirjanikud Andres Kuusk, Johannes Tralla ja Anna Pihl. Režissöör Maarika Lauri.

Saate vastutava toimetaja ja saatejuhi Andres Kuuse sõnul võimaldab uus formaat rohkem kaasa rääkida ühiskonnas olulistel teemadel, olla mitmekesisem ja tuua eetrisse uusi arvamusliidreid. "See on ETV kõige parem saade, sellepärast te peate seda vaatama. Meil on nii fantastiline tiim," kutsus Andres Kuusk.

Kuuse sõnul on "Esimene stuudio" ambitsioonikas projekt, mis on eetris kolmel korral nädalas. Eetris saab näha olenevalt teemast vastasseise, intervjuusid ja poliitikadebatte. Kord kuus läheb riigikogu valgest saalist eetrisse pikem parlamendipoliitika debatt. Esimene parlamendidebatt sünnib koos Anna Pihliga 12. septembril ning läheb eetrisse riigikogust. "Pisut on glamuursem ja tuletab valimisstuudiot meelde," ütles Kuusk.

Kuusk ise usub, et sellise žnri järgi oli Eesti telemaastikul vajadus ja auk. "Kui keegi saab erakordsega hakkama, siis viie minutiga ei räägi seda juttu ära," rääkis ta, et "Esimene stuudio" erineb teistest õhtuse vööndi saadetest põhjalikkusega. "Me räägime nendest teemadest, millest kõik räägivad. See on lihtne põhjus, miks seda peab vaatama," kirjeldas Kuusk uut saadet.

Samas rõhutas Kuusk, et poliitiline debatt ei kao kuhugi ja Jürgen Ligi ning Kadri Simsoni tuliseid vaidlusi saab ka uues saates jälgida.

Juba praegu on saatejuhtidel paberil Üle 60 nime, keda saatesse kutsuda. "Ma arvan, et umbes pooled neist võiks kohe esimesel nädalal eetrisse kutsuda," arvas Kuusk.

"Esimene stuudio" on ETV eetris 4. septembrist teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva õhtuti kell 21.40