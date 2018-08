Uhhuduur jõuab tagasi koju, selja taga seni raskeim rattaretk

Vähemalt praeguse seisuga on Hanso kinnitusel plaanis minna ka kuuendale retkele, kuid see juhtub ilmselt alles nelja aasta pärast.

Hanso lisas, et reisil saadi kõvasti vihma, külma ja lund, sest Lõuna-Ameerikas on praegu talv. "Juba vappekülm oli, jalgrattal näppudega pidurit panna ei suutnud, nii külm oli," kirjeldas ta ja lisas: "Kunagi ei ole mul elus nii külm olnud nii pikka aega järjest kui siin reisil, seda peab küll ütlema."

Mees rääkis, et tasast maad sai sõita ainult viimasel kahel päeval Vaikse ookeani rannikul. "Hing paelaga kaelas vahest teed ära 40-50 kilomeetrit ja õhtul kukud poolsurnuna pikali. See oli väga raske, väga rasked maastikud ja Andid üllatasid meid," ütles Hanso.

"Peab nentima tagasi vaadates kahele kuule, et me kas hindasime üle natukene oma võimeid või alahindasime seda maastikku ja mägesid, millega siin rinda pista," tunnistas Hanso Vikerraadio saates "Uudis+".

