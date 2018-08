Seriaali "Pank" produtsent: tehke võileivad varakult valmis, on tempokas minek

"Hetkel käib veel täie hooga järeltöötlus. Heliosakond viimistleb viimaseid episoode ja värvikorrektsioonis tehakse veel viimaseid episoode. Selline täie rauaga töö hommikust õhtuni," tõdes Aguraiuja ERR Menule.

Kuigi "Pank" pole veel linastunudki, on seriaal teeninud juba tunnustuse Kesk- ja Ida-Euroopa suurimalt teleseriaalide festivalilt "Serial Killer". Aguraiuja sõnul esitati festivalile "Panga" kaks esimest osa, kuid usub, et ülejäänud kaheksa osa, mis samuti oktoobris eetrisse jõuavad, on kahest esimesest isegi paremad.

Kümme episoodi, mis sügisel ETV-s jooksma hakkavad, on aga sarja jaoks ainsad. "Sellise kvaliteediga seriaali tegemine on nii meeletult kallis, et Eestis ei ole selle jaoks kahjuks hetkel kuskil raha," avaldas Aguraiuja, miks "Pank" vaid ühe hooaja saab.

Sarja võtted said purki märtsis ja näitlejatena teevad kaasa Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsepp ning paljud teised tuntud Eesti näitlejad. "Me plaanisime teha 83 võttepäeva, tuli sada. Eks ta oli kogu meeskonnale üleinimlik pingutus. Keegi pole Eestis enne nii suurt seriaali ette võtnud, me õppisime samaaegselt, kui me tegime," rääkis Aguraiuja intensiivsest võtteperioodist.

Lisaks ajaressursile tuli painutada ka eelarvet, kuid Aguraiuja sõnul on veel vara öelda, mis on lõplik number. Draamasari linastub Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmi raames.

"Pank" autorid on Eero Epner ja Tarmo Jüristo ning produtsent lisaks Paul Aguraiujale ka Kaspar Kaljas. Tavapärasest suurem meeskond Aguraiuja sõnul eriliselt ärevaid hetki kaasa ei toonud. "Kui sa oled sada päeva inimestega koos, on kõikvõimalikud hetked võimalikud, aga kogu meeskond ja kõik näitlejad on ikka väga hoolikalt valitud. Erakordselt andekad meeskonnamängijad. Kui sa lähed sellist asja tegema, tulebki endaga kaasa kutsuda ainult inimesed, kelles saab olla sada protsenti kindel ja meil õnnestus ka selline meeskond leida," kiitis ta tiimi.

Ta lisas, et erilist pinget võtteplatsidel ei olnud. "Me oleme kõik andnud endast parima. Midagi tegemata pole küll jäänud. Juba alguses läksime peale plaaniga, et teeme nii hästi, kui oskame. Järgmine kord teeks veel paremini, aga kui teed esimest korda, tuli päris okei," usub Aguraiuja.

Ta lisas, et võtaks vajadusel iga kell sarja valmimise teekonna uuesti ette, kuid nüüd jääb üle vaid oktoobris koos teiste eestlastega ennast teleri ette naelutada. "Ma olen kõiki neid episoode juba mitu korda vaadanud, aga ma arvan, et kui ta on lõpuks on oktoobris telekas, ma vaatan teda täpselt samamoodi ja panen kell kümme teleri käima," kinnitas Aguraiuja ja andis kõigile kaasvaatajatele praktilise soovituse: "Tehke võileivad enne valmis, sest see on nii tempokas minek, et vahepeal ei jõua kööki minna."

EV100 juubeliks valmiv kodumaine draamasari "Pank" käsitleb tõsielulisi sündmusi 1990ndate turbulentses Eestis. Tol perioodil toimunud ajalooliste sündmuste foonil rullub lahti inimlik draama, mille osalistel tuleb pidevalt ümber hinnata nii valuutakursse kui isiklikke väärtushinnanguid.