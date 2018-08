Owe Petersell "Terevisiooni" juhtimisest: võin vabalt ära minestada

"Lihtsalt nii turvaline on. Mul on see tunne, et ma võin vabalt ära minestada sinna või mõelda, et lähen üldse ära, sest tegelikult ma tean, et Katrin saab hakkama suurepäraselt. Ta on hästi suureks toeks olnud," kiitis Petersell "Vikerhommikus".

Peterselli sõnul vajab "Terevisiooni" juhtimine veel harjumist, sest saates vajavad kajastamist tihti need teemad, millega ta muidu nii põhjalikult kokku ei puutu. Lisaks tuleb arvestada tehniliste nüanssidega. "See on sisu mõttes väga tihe saade ja praegu ikkagi on see probleem ka natuke, et ma pean mõtlema mingite tehniliste asjade peale. Nagu autojuhtimisega või raadiopuldi taga olemisega, sa pead harjumuse sisse saama," ütles Petersell.

Peterselli sõnul pole lihtne ka vara ärgata. "Raske on vara ärgata, kuigi väga hull ei ole olnud need kaks hommikut. Võib-olla mingil hetkel tuleb rutiin, aga praegu on selline uus ja ärev asi," kirjeldas mees.

Kuigi televaatajad seda osa ei näe, jätkub "Terevisiooni" toimetuses töö kohe pärast saadet. "Sageli võib ju mõelda, et tegid oma hommikuprogrammi ära ja näed, terve päev vaba. Tegelikult see nii ei käi ja "Terevisiooni" toimetus istub kohe maha pärast saadet ja siis hakatakse järgmise päeva intervjuusid otsima, kokku panema ja sa proovid mingi taustainfo kokku panna," kirjeldas Petersell töömahtu, mis tal uue saatega on.

Juba homme astub mees ekraanile koos uue saatejuhi Liisu Lassiga. "Ei ole ühelt või teiselt tuge otsida, peame ise välja ujuma," oli Petersell homse ees elevil.

Reedeti on Owe Petersell ka Vikerraadio eetris, juhtides kell 16.15 saadet "Owe Peterselli show".