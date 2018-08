Lindilkõndija Jaan Roose vigastas end pärast rekordi sooritamist

Roose rääkis "Vikerhommikus", et rekordiline trikk sündis kaks sentimeetrit laial ja 30 meetrit pikal lindil. Kuigi tagurpidi saltosid on slackline'il varemgi tehtud, siis seni kõigest paari meetri kõrgusel. "Keegi ei ole nii kõrgel ja reaalsel highline'il maandunud. Raskeks tegi selle see, et mul oli liin ilmselt maksimumpikkusega, mis selle triki jaoks võib olla," kirjeldas Roose.

Üliohtliku triki suutis Roose lõpuks ideaalselt sooritada, kuid vigastas end pärast rekordipüstitamist. Roose selgitas, et enne lindilt lahkumist tegi ta ka edaspidise salto. "Esimene katse oli päris hea, teisel katsel sain jalad peale, lendasin mööda, haarasin käega kinni ja nüüd on kogu käsi sinikates, vigane ja ärakraabitud, nahk on maas. Kolmas katse oli hea, väga hea. Ma küll võitlesin tasakaaluga lõpus, aga olen vähemalt ainuke, kes on nii tagurpidi kui ka ette salto ära maandunud slackline'il kuskil kõrgustes," oli Roose vigastustest hoolimata rahul.

Roose on rõõmus, et püstitas rekordi just Tallinnas, kuid oma sooritust ta Eesti Vabariigi sünnipäevale ei pühendanud. "Minu jaoks on parem, kui me teeme suuri asju sama suure entusiasmiga, mitte ainult Eesti saja raames," põhjendas ta.