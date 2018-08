Igas saates võetakse ette üks maakond ning staažika mälumänguri Ivo Linna juhatusel pannakse proovile tuntud inimesed. Eestit aitab avastada tarmukas püstolreporter Pille Riin, keda kehastab Liisa Pulk ning kes püüab telepurki iga maakonna uuemad ja vanemad saavutused. Muusikalise reisi eest hoolitseb ansambel Supernova.

"Igaüks meist on reisinud mööda Eestimaad ja näinud seda erinevate nurkade alt. Aga kindlasti ei ole keegi osanud vaadata Eestimaad selle pilguga, nagu me seekord teeme. Tuleb välja, et meil on väga eriilmelisi ja ägedaid paiku, mis omandavad hoopis uue tähenduse, kui läheneda neile veidi teisiti," ütles saate produtsent Hannela Lippus.

Saade on ETV eetris reedeti kell 20.00.