Oktoober üllatab ETV-s uue noortesarjaga "Miks mitte?!"

Kümneosaline hoogne noortesari "Miks mitte?!" räägib 18-aastasest Annast, lõpuklassi kogelevast nohikust, kes unistab saada rajuks ja kuulsaks räppariks, samal ajal, kui terve maailm ootab, et Anna läheks kuulekalt ülikooli reaalaineid õppima. Ja tegelikult adub Anna isegi oma unistuse kättesaamatust, kuni kõik ühel päeval muutub. Nimelt otsustab Anna isa Martin peale närviatakki elupõlise juhatajaameti maha panna ja hakata ellu viima omaenda kunagist unistust – saada moekunstnikuks. See pööre annab Annale julgust oma eesmärgi poole liikuma hakata ja Anna otsustab osaleda räppar Genka korraldatud karmis räpilahingus, mille peaauhinnaks on plaadileping ja kohene surematu kuulsus.

