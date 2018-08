13. septembrist on ETV eetris uuenenud "OP+". Sellest sügisest on kultuurisaade pikem ning saab tänu mahule juurde mitmekülgsust ja erinevaid teemasid. Margit Kilumetsa kõrval võtab saatejuhi rolli sisse Margus Tabor.

Räägitakse kultuurist, kuid mitte ainult. Kultuuritegijad avavad oma loomingu tagamaid ja räägivad, mida arvavad elust siin ja praegu. Kriitikud ja eksperdid soovitavad, kuhu tasub minna ja mida vaadata.

"Kolm hooaega "OP-i" vedamist on sisendanud usku, et kogu ägedat kultuurimaastikku ja sellega seotud inimesi ei mahuta nädalas poole tunni sisse. Tahaks rohkem näidata, pikemalt rääkida, põnevaid teemasid mitte aja puudusel välja jätta. Nüüd on meil see võimalus. Lisaks soe ja empaatiline kaassaatejuht, kellega asju arutada ja kes kindlasti lisab saatele ka huumorinoodi," kommenteeris Kilumets.

"OP+" värske saatejuht Margus Tabor avas uuenenud kultuurisaate tagamaid ja paljastas, et esimese saate peakülaline on kirjanik Andrus Kivirähk. "Me paljastame teatud saladusi, aga mitte lõpuni," avaldas Tabor.

Teemasid Tabor ja kaasaatejuht Margit Kilumets omavahel ära pole jaganud ning Tabor ei võta teatrit ainult enda õlgadele. "Võib-olla oleks liiga lihtne, kui teatriga tegeleksin ainult mina, aga võib-olla ma saaksin sellega paremini hakkama. Me ei ole piiri tõmmanud selliste teemade vahele," ütles ta.

Taboril on hea meel, et pärast kultuurist kaugenemist on ta taas kultuuri keskmes. "Ma mõtlesin, et inimese elus tuleb vahest selline hetk kätte, et äkki on kultuuri liiga palju, sa nagu väsid ära ja selle asemel, et näitusele, kontserdile või teatrisse välja minna, sa lähed tegelikult ära. Kui mulle tehti ettepanek, et tule "OP+" saatejuhiks, mõtlesin ma, et kas ma pean ennast jälle kultuuriga kurssi viima. Aga näe, seda ongi inimesele vaja," oli ta rahul.

Tabor tõdes, et "OP+" on tema jaoks roll nagu iga teine. "Ma ei ole ajakirjanik, ma ei suuda neid küsimusi kodus valmis mõelda ja Margitile redigeeritult ära saata. Aga minu relv on see, et ma lähen kohapeale ja ütlen tere. Nad ei öelnud mulle täna, et ära rohkem tule," naeris Tabor oma esimest intervjuud kommenteerides.

"OP+" on eetris neljapäeviti kell 20.00, kordus teisipäeva õhtuti kell 21.30 ETV2-s.