Marko Reikop vestleb 1. septembril legendaarse koolijuhi Lauri Leesiga

Lauri Leesi on juhtinud Prantsuse Lütseumi selle taasavamisest saadik 1992. aastal ja 25 aastaga on koolist saanud üks Eesti tippe. "Meie koolis on õppinud näiteks Georg Ots, Elina Nechayeva, näitlejad Kersti Kresimann ja Christopher Rajaveer ning mitmed teisedki. Nad ei ole halvemad artistid seetõttu, et on õppinud prantsuse keelt, julgen loota, et see on isegi väike pluss. Andekaid õpilasi on mul väga palju," rääkis Leesi Reikopile.

Möödunud õppeaasta jäi aga Leesile koolijuhina viimaseks ning ta otsustas ametist loobuda. "Peabki lahkuma, kui kõik on korras ja tunnen end hästi, mitte ootama seda, kui teised hakkavad ootama, millal ta ära läheb," rääkis Leesi ja jätkas: "On hea meel, et kooli uus direktor Peter Pedak on meie kooli kasvandik, mu enda õpilane ja mõttekaaslane, nii et kurvastamiseks pole põhjust."

Pea tunni pikkuses intervjuus ETV-le räägib legendaarne koolijuht oma õpetamispõhimõtetest ja -võtetest, ka ideaalsest õpetaja-õpilase suhtest. Arutletakse selle üle, kuidas kasvatada tarku lapsi ja miks reeglina keegi kunagi vabatahtlikult õppida soovi.

Lauri Leesi selgitab ka seda, miks temast pole saanud haridusministrit pärast korduvaid kutseid ning jagab soovitusi vaatajaile, kuidas eesti keeles käibel olevaid prantsusekeelseid väljendeid õigesti hääldada. Värsket õppeaastat alustab mitmete väärikate teenetemärkide omanik Lauri Leesi Prantsuse Lütseumi prantsuse keele õpetajana.

Lauri Leesi ja Marko Reikopi vestlus on eetris ETV-s laupäeval, 1 septembril kell 20.00.