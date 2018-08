Narva tervitab presidenti hipsterikohvikute ja uhkete terviseradadega

Muttika kaardistas ETV saates "Ringvaade" linna parimad söögikohad ja baarid, vaatas üle terviserajad ning vaatamisväärsused.

Kohalike elanike arvates on presidendi külaskäik hea. "See võttis palju aega, et Narva hakkas arenema. See, et president tuleb, on signaal, et jah, me näeme seda ja tahame teid aidata," arutles Narva elanik Grigori.

President töötab Narvas teisipäevast kuni järgmise neljapäevani ning kahel nädalal novembris. Selle aja jooksul on kavas kohtuda kohaliku elu edendajatega, külastada ettevõtteid ja omavalitsusi, koole ja kodanikuühendusi ning riigiasutusi. Samuti toimuvad Narvas mitmed töökohtumised ning tseremooniad, mida tavapäraselt Tallinnas Kadriorus peetakse.