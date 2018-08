Josmarine avaldas debüütalbumi

Josmarine on õppinud laulmist WAF koolis ja elanud Belgias, Pärtel-Peeter Pere on õppinud jazzi Belgias ning Jakob Juhkam on muusik ja helilooja. Kaasaegse kõlaga album on läbi põimitud soulist, fungist, trip hopist ning vürtsitatud lauljanna bluusilike käikudega.

Kaks paralleelselt kulgenud noort muusikut Josmarine ja Pere kohtusid Eestis, muusikafoorumis Rada7, algas kaks aastat kestnud muusikaline rännak. Plaat hakkas saama oma käesolevat kuju, kui ajateenistusest naasis Jakob Juhkam, kellele pakkus seni salvestatud materjal huvi. Algas arranzěerimine ja produtseerimine.

Eesti Jazzliidu poolt esile toodud albumi lood on praeguseks kõlanud nii Raadio 2 ning Raadio Tallinna saadetes.

Albumi kaheksa loo muusika on salvestatud kodudes, NO99 teatris ning Gunnar Kõppi stuudios. Sõnad on kirjutanud Josmarine, muusika Josmarine, Pere ja Juhkam ning produtseerinud Juhkam.

