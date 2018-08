Rahvas valib parima tootedisaini

Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova hindab BRUNO tootedisaini konkursi taset väga kõrgeks: "Esitatud tööde seas on näha hulgaliselt huvitavaid ning unikaalseid lahendusi mööbli- ja sisustusseeriatest rõivaste ja aksessuaarideni välja. Rõõm on tõdeda, et BRUNO finalistide seast võrsub alati tootedisainereid, kes hiljem auga Eesti disaini maailmas esindavad."

