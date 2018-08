Kuula: räppar OKYM esitles Raadio 2 otse-eetris uut lugu

"Lugu on sündinud täiesti eksperimentaalkorras," ütles OKYM ja tõi välja, et ta ei isegi loole mingit stiilimääratlust anda. "See on ilmselt minu uue albumi kõige rahulikum lugu."

Üks probleem, mille OKYM praeguse Eesti muusikatööstuse juures välja tõi, on kontsertide algusajad. "Eesti võiks hakata arendama seda süsteemi, et kontserdid algaksid varem, sest ülejäänud maailmas see juba toimib."

Lapsepõlv Saaremaal oli räppari sõnul üsna karm. "Kasvasin üles sellisel üleminekuajal, kui kõik kaklesid omavahel iga asja pärast."

Kuula uut lugu alates 16:00.