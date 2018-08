Müstiline ansambel Kuradi Saar avaldas esimese singli

Tänaseks on värskele bändile oma heakskiidu andnud teiste seas Vaiko Eplik, kelle arust on esisingel "Vapustav Maailm" tuus lugu; Kristel Aaslaid, kelle sõnul on loos saanud kokku kõik tema lemmikosad rockmuusikkast; Piret Järvis-Milder, kes leidis Kuradi Saare näol oma uue Eesti lemmikbändi ja Jaak Sooäär, kes tõi välja ujlalt undavad kitarrid, reipad kandilised rütmid ja julge produktsiooni.

