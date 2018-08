ETV ja ETV2 pakuvad sügishooajal värsket ja põnevat programmi

Eesti Televisiooni sügishooaja avas 27. augustil "Terevisioon", mille säravad saatejuhid Katrin Viirpalu, Reimo Sildvee, Owe Petersell ja Liisu Lass annavad endast parima, et päev algaks energiliselt ja hästi.

1. septembri õhtul intervjueerib saates "Lauri Leesi. Õpetaja Hariduse tänavalt" Marko Reikop legendaarset koolijuhti. Kohe pärast intervjuud kõlab presidendi tervitus kooliaasta alguse puhul.

3. septembrist toob ETV esmaspäeva õhtuti vaatajateni dokumentaalsarja "Areeni varjus", mis laotab meie ette senikuulmata lood meie suurte spordikangelaste elust. Saatesari räägib otse ja ausalt kahtlustest, pingetest, hirmust ja valust, higist, verest ja pisaratest. Sellest, mis jäi sekundite, sentimeetrite, kilode ja punktide varju. Sellest, mis võiduhetkele eelnes ja järgnes. Saatesarja autor on Ken Saan, toimetaja Andrus Nilk.

4. septembri õhtul alustav uus intervjuusaade "Esimene stuudio" avab erinevaid päevakajalisi teemasid, mis sünnivad meie igapäevasest elust, alates poliitikast ja majandusest, lõpetades sotsiaalia ja kultuuriga. Kord kuus läheb riigikogu valgest saalist eetrisse pikem parlamendipoliitika debatt. Uut saadet hakkavad juhtima ETV tuntud ajakirjanikud Andres Kuusk, Johannes Tralla ja Anna Pihl. Režissöör Maarika Lauri. Saade on eetris teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva õhtuti. Saate vastutava toimetaja ja saatejuhi Andres Kuuse sõnul võimaldab uus formaat rohkem kaasa rääkida ühiskonnas olulistel teemadel, olla mitmekesisem ja tuua eetrisse uusi arvamusliidreid.

Alates 7. septembrist asub ETV ekraanil juhtima meeleolukat mälumängu "Reis ümber Eesti" Ivo Linna. Igas saates võetakse ette üks maakond ning staažika mälumänguri Ivo Linna juhatusel pannakse proovile tuntud inimesed. Eestit aitab avastada tarmukas püstolreporter Pille Riin, keda kehastab Liisa Pulk ning kes püüab telepurki iga maakonna uuemad ja vanemad saavutused. Muusikalise reisi eest hoolitseb ansambel Supernova.

Saate produtsent Hannela Lippus: "Igaüks meist on reisinud mööda Eestimaad ja näinud seda erinevate nurkade alt. Aga kindlasti ei ole keegi osanud vaadata Eestimaad selle pilguga, nagu me seekord teeme. Tuleb välja, et meil on väga eriilmelisi ja ägedaid paiku, mis omandavad hoopis uue tähenduse, kui läheneda neile veidi teisiti."

13. septembril paneb kultuurisaade "OP+" sisse uue käigu. Sellest sügisest tunnipikkune saade saab tänu mahule juurde mitmekülgsust ja erinevaid teemasid. Kultuuritegijad avavad oma loomingu tagamaid ja räägivad, mida arvavad elust siin ja praegu. Kriitikud ja eksperdid soovitavad, kuhu tasub minna ja mida vaadata. Margit Kilumetsa kõrval on teiseks saatejuhiks Margus Tabor.

Margit Kilumetsa sõnul on kolm hooaega OP-i vedamist sisendanud usku, et kogu ägedat kultuurimaastikku ja sellega seotud inimesi ei mahuta nädalas poole tunni sisse. "Tahaks rohkem näidata, pikemalt rääkida, põnevaid teemasid mitte aja puudusel välja jätta. Nüüd on meil see võimalus. Lisaks soe ja empaatiline kaas-saatejuht, kellega asju arutada ja kes kindlasti lisab saatele ka huumorinoodi." OP+ alustab 13. septembril.

22. septembrist viib ETV vaataja põnevatele rännakutele. Kolm reisiselli, Väino Laisaar, Ivo Tšetõrkin ja Herbert Murd võtavad ette reisi USA ja Mehhiko piirialadel saatesarjas "Trumpi müüri radadel". Lisaks vaatemängulistele loodusvaadetele kogetakse kohalikku elu-olu mõlemal pool piiri, nauditakse toidukultuuri ning tutvutakse erinevate inimestega. Seigeldakse nii auto, paadi kui väikelennukiga, ületades kahe riigi vahelist piiri 14 korral. See on põnev vaatamine kõigile reisisõpradele.

22. septembril näevad vaatajad ka esimest osa sarjast "Autoportee". Need on lood armastatud ja tunnustatud loomeinimestest, kes kujundavad oma tegemistega elu Eestis. Iga portreteeritav maalib endast pildi praeguses ajahetkes läbi pooleliolevate tööde ja tegemiste ning mõtete. Saade valmib koostöös kultuurkapitaliga, toimetajad on Katrin Viirpalu ja Janet Õunapuu, režissöör Ülle Õun.

Juba head tuttavad

"Osoon" alustab uuel eetriajal, esmaspäeviti kell 20.30. Uus eetriaeg on ka Urmas Vaino juhitaval debattsaatel "Suud puhtaks", millele saab alates 4. septembrist kaasa elada teisipäeviti kell 20.

5. septembril naaseb tuntud headuses oma 20. hooaega alustav "Pealtnägija".

9. septembril alustav "Prillitoosi" uus hooaeg toob ekraanile taas palju värvikaid persoonilugusid. Hooaja jooksul võetakse ette nii mõnegi tuntud inimese koduköök, et uurida, mida ja kuidas nemad küpsetavad. Esimesena võõrustab vaatajat Evelin Ilves.

Tervisest pakatavad ka teised vaatajate suured lemmikud, nagu "Hommik Anuga" (9. septembrist) ja "Ringvaade" (3. septembrist taas kell 19.00). "Maahommik" (8.septembrist) on saanud endale uue särtsaka kaassaatejuhi Kadi Jaanisoo. Muhedate lugudega Lõuna-Eestist jätkab Mirjam Nutov. Uute avastustega on eetris saatesari "Töörööbikud" ning Hannes Hermaküla juhtimisel uued "Oma kodu" saated.

Oktoobris on eetrisse jõudmas armastatud suurmeister Mati Talviku ajaloosarja viimane hooaeg "Ajavaod". Seniks saab pühapäeva õhtutel vaadata ajaloosarju Lucy Worsley juhtimisel. Esimene neist keskendub Venemaa tsaaride suguvõsadele.

Sarjad ja sündmused

ETV jätkab ka suurepäraste sarjade näitamist. Vaatajate sooja vastuvõtu pälvinud Soome haiglasari "Pulss" jätkub teisipäeva õhtuti uue hooajaga. Põhjamaise krimisarja "Sild" ja menusarja "Koduigatsus" värsked osad ootavad samuti näitamist. Simon Reeve sõbrad saavad tema uutele reisidele kaasa elada aga kolmapäeva õhtuti.

Lisaks mahlasele põhiprogrammile vahendab ETV rahvusvaheliselt kaalukaid sündmusi. 15. septembril on ETV eetris temaatiline saatepäev "Maailm puhtaks!", mis hoiab vaatajaid jooksvalt kursis maailmakoristuse päevaga, 25. septembril toob ETV otseülekandena kodudesse Paavst Franciscuse Eesti visiidi ning 13. oktoobril saab kaasa elada Arvo Pärdi keskuse avamisele Laulasmaal. ETV tähistab ka TTÜ 100 juubelit ja rahvusvahelist muusikapäeva, vahendab Ettevõtlusgalat ning Aasta õpetaja galat.

Sügisel on ETV-l aga veel üllatusi varuks! Eetrivalgust näeb uus noortesari "Miks mitte?!", tegijateks kogenud Martin Algus ja Ergo Kuld. See on lugu 18-aastasest Annast, lõpuklassi kogelevast nohikust, kes unistab saada kuulsaks räppariks, samal ajal, kui terve maailm ootab, et Anna läheks kuulekalt ülikooli reaalaineid õppima. Anna adub isegi oma unistuse kättesaamatust, kuni kõik ühel päeval muutub. Koolilõpu melu, naljakad ja ohtlikud seiklused, arveteklaarimised, muusika, elluastujate unistused ja esimesed tõsised otsused, esimesed tõelised armumised – see kõik avaneb meie ees värvikas, tempokas ja kaasakiskuvas noortesarjas "Miks mitte?!" juba oktoobrist.

Oktoobrisse jääb ka teine maiuspala, EV100 juubeliks valmiv kodumaine draamasari "PANK", mis käsitleb tõsielulisi sündmusi 1990-ndate turbulentses Eestis. Tol perioodil toimunud ajalooliste sündmuste foonil rullub lahti inimlik draama, mille osalistel tuleb pidevalt ümber hinnata nii valuutakursse kui isiklikke väärtushinnanguid. Näitlejatena teevad kaasa Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsepp jt. Stsenaristid Eero Epner ja Tarmo Jüristo, režissöörid Marianne Kõrver, Jan-Erik Nõgisto, Juhan Ulfsak ja Rainer Sarnet, produtsent Paul Aguraiuja.

Sport, sport, sport

8. septembril alustab UEFA uus jalgpalliformaat Rahvuste liiga. Avakohtumises läheb Eesti vastamisi tugeva Kreekaga. Meiega samas alagrupis on veel Soome ja Ungari. Igal mängul on suur kaal, sest alagruppide võitjad saavad võimaluse jahtida 2020. aasta EM-finaalturniiri lisapääset.

13. septembril toob ETV vaatajateni otsepildis Gerd Kanteri viimase võistluse "Ketteheitelegendid Kadriorus", millest võtavad osa maailma parimad kettaheitjad ja Gerdi suurimad konkurendid.

Novembri keskel näitab ETV kahel päeval 49. Tallinna Mõõk vehklemisturniiri. Detsembrikuus alustab laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg, mida ETV, ETV2 ja ETV+ kannavad üle täismahus.

ETV2 jätkab sügisel kvaliteetse ja hariva lasteprogrammiga. Õhtusest vööndist leiab taas põnevat vaatamist ETV2 kultuuri- ja filmihuviline sõber.

"Plekktrumm" alustab hooaega uute mõtetega 17. septembril. Uus reisisari "Eesti lipp ümber Albaania" jõuab vaatajani laupäeva õhtuti alates 22. septembrist. Detsembris toob reisiseltskond 4x4 ekraanile oma Aafrika seiklused.

Kvaliteetse draamasarja nautijatel tasub ETV2 vaadata neljapäeva õhtuti, kuna 6. septembril alustab lained löönud sari "Noor paavst" Jude Law'ga peaosas.

"Noor paavst" Jude Law'ga peaosas Autor: ERR

Kinoklassika on eetris reede õhtuti: 7. septembril näitame legendaarset filmi "Tõrksa taltsutus" Adriano Celentanoga peaosas. 14. septembril jätkab ETV2 mõtlikumal toonil Krzysztof Kieślowski triloogiaga "Kolm värvi".

Dokfilme erinevatel kultuuriteemadel võib nautida pühapäeva hommikuti. Juba 2. septembril alustab ETV2 kolme-osalise sarjaga "Prantsuse kunst". kahe-osaline dokfilm "Franciscus, Vatikani viimane võimalus" jõuab vaataja ette 14. septembril. ETV2 ekraanilt ei puudu sügisel mõistagi ka kvaliteetsed loodus- ja teadusdokid.

ETV2 jätkab parimate autoridokkide ja maailmakino vahendamisega. Viimastest jõuab eetrisse kinodest tuttavad "Ruut" ja "Armastuseta".

"Ruut" Autor: ERR

Pühapäeviti tähistab ETV2 teemaõhtutega olulisi juubeleid ja aastapäevi. Sügisel on põhjust õnne soovida Andres Mustonenile, Anne Ermile ja Siiri Sisaskile.

29. augustil kell 12 on menu.err.ee veebilehel võimalik jälgida sisutiheda ETV ja ETV2 sügishooaja pressiesitlust.