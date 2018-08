Kummaline leping: Jacksoni Eesti kontserdil esinenud lapsed ei tohtinud teda ninast tõmmata

1997. aastal Tallinnas esinenud popikuningas Michael Jackson kaasas oma kontserti ka eestlasi. Nii valiti välja 20 last, kes said kaasa teha lugudes "Heal the World" ja "Earth Song".

Toona 13-aastane Regina Teino meenutas Vikerraadio saates "Aeg peatub", et kontsertipäev oli lastele väga pikk. "Läksime varakult kohale, sest Tallinn oli sel päeval päris umbes. Seal olid tohutud turvakontrollid, lavaproov, saime kontserti vaadata ja siis tuli esinemine, mis oli üliäge," tunnistas ta.

Teino lisas, et kontsertile pääsemiseks tuli lastel täita palju kriteeriumeid. "Meie emad olid muuhulgas allkirjastanud lepingu, et keegi ei tohi Jacksonit ninast tõmmata. Meie riided vaadati põhjalikult üle ja mõni pidi pluusi vahetama. See oli täielik täppisteadus," ütles Teino.

Muusikaajakirjanik Erik Morna meenutas, et lavale pääses ka tuntud eestlasi. "Jacksoni "Earth Songi" ajal tulid lavale räbalates lapsed ja head onud ja tädid, kes kaitsesid neid kurjuse eest. Onude ja tädide seas olid ka Ago-Endrik Kerge ja Elle Kull, kes pärast esimese emotsiooni pealt ütlesid, et see oli nende karjääri kõige tähtsam etendus," lausus Morna.

Michael Jackson andis oma ainsa kontserdi Baltikumis 22. augustil aastal 1997. Popstaar tõi Tallinna lauluväljakule ligi 70 000 inimest, ületades publiku arvu poolest näiteks järgmisel suvel esinenud Rolling Stonesi.