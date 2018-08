Tallinna lapsed said tutvuda 60 huvikooli ringidega

Kas paremini istub kung fu või rahvatants, robootika või ekstreemsport, seda sai laupäeval igaüks kohe omal nahal proovida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me pakume lastele kung fu trenni, nagu "Kung fu panda" multifilmis. See on lõbus, on äge, lastele meeldib liikuda nagu multifilmis - kiiresti ja uhkelt," selgitas klubi Golden Lotus treener Aleksei Sirotkin.

"Põhiliselt on meil tehnikaringid, sel aastal alustame elektroonikaga alates 5. eluaastast. Siin poisid said valmis välkuvate silmadega tegelase," selgitas Avatud Kooli robootikaringi juht Natalia Ivaništševa.

"Ma tegelikult tahtsin jäähokit, jäähoki trenni läksin," ütles Sander, kes muu hulgas proovis messil lõuga tõmmata.

Oskar proovis aga robootikat. "Muud pole väga proovinud," lisas ta.

Messil pakuti ka väga elulisi õppetunde. Gabriel sai tunda, mis juhtub siis, kui auto ümber läheb. "Rihm oli terav ja hoidis väga kõvasti kinni. Kui liigutad, siis kukud järsult uuesti. No ja see keerutamine. Aga siin käis kõik aeglaselt, reaalses elus oleks asi palju hullem," rääkis ta.