Haapsalus sai näha isevalmistatud ja ümberehitatud mootorrattaid

Kohaletulnud said näha, kuivõrd mitmekesine võib olla motohuviliste fantaasia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavu tähistas näitus oma viiendat sünnipäeva.

"Kindlasti on alati huvitav vaadata, kuidas inimese idee on lennanud, kuidas ta on erinevaid osi kombineerinud, et teha see ratas omanäoliseks ja isikupäraseks," rääkis Müristaja MC liige, näituse üks korraldajatest Meelis Palm.