Selleks nädalavahetuseks püsti pandud restoranid pakkusid nii traditsioonilist Peipsi tinti ja sibulapirukat kui ka hoopis teistsuguseid roogi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Menüüs on hästi huvitavad asjad. Kohaäke - see on siis midagi sellist nagu kohatartar äkki, kui ütleb see midagi. Karuliha pakume, suitsuliha," kirjeldas Kallaste restorani Madrus peremees Roland Hansing.

Peipsi maitsed said hulganisti tähelepanu ka mullu, kui maaeluministeerium kuulutas möödunud aasta Peipsimaa maitsete aastaks. Sellest sündis ka idee muuta tänavu kogu järveäärne ühtseks toidutänavaks.

"Tegelikult oli veel natuke varem meil see idee, aga lõppviimistluse saime, jah, sellest Peipsimaa maitsete aastast. Kui meile anti see 1,5-meetrine kahvel, siis me mõtlesime, et kuidagi peab seda au sees hoidma veel hiljem ka. Ja sellest kasvas välja siis 175 kilomeetrit," selgitas festivali eestvedaja Triinu Akkermann.

Peipsi toit muutub ka kaugemalt tulijate seas aasta-aastalt üha populaarsemaks. Kuigi laupäeval sadas Peipsi ääres kogu päeva tugevat vihma, jätkus külalisi siiski igasse toidukohta.

"Kui päris ausalt kõik südamelt ära rääkida, siis on täna tohutult kiire hommikust peale ja rahvast on tõesti meile jagunud, nii et ei peleta see halb ilm ka," kinnitas Mustvee restorani Kääpa OTT pidaja Laidi Zalekešina.

"Väga maitsev oli, ma nüüd pean nime vaatama järgi - see on Ene sibulapiirakas," rääkis Jõgeva lähistelt restorani tulnud Tiina.

"Tulime Vasknarvast ka ja sõidame edasi Värskani," ütles restorani külaline Rein, kes kavatseb pühapäeval restoranide külastamist jätkata.

Kõik Peipsi-äärsed suverestoranid ongi avatud pühapäeva õhtuni.