Fotod: President andis Viljandis üle kodukaunistamise auhinnad

Iga kandi ja inimese omapära loob erinevate mustrite Eesti, kus oma nõrgemate hoidmine teeb tugevaks ja koduseks ka meie riigi, ütles president Kersti Kaljulaid oma kõnes.

"Mulgimaal, mille ajalooline piir jääb Viljandist küll veidi eemale, on selline murdekeelne tore sõna nagu "lõpik". See tähendab lõppemist, aga ka mõne suurema töö tegemise järel peetavat rõõmsat pidu, tänupidu suure vaeva nägijatele. Täna on meil ka lõpik, tänupidu teile kõigile, head kaunima ja parema Eesti tegijad," rääkis president Kaljulaid.

President Kaljulaid selgitas, et nii on ka meie saja-aastase Eestiga. "Täna toimub siinsamas Viljandis erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu. Ka selle toreda peo mõte on näidata, et kõik meie kogukonna liikmed on osa Eesti ilusast mustrist. Ei ole halvemaid, ei ole paremaid, on erinevad. Ja erinevustes tulebki kokku rikkalik muster," lausus riigipea.

Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamisliikumine tunnustab kõiki neid, kes muudavad oma tööga Eestit kaunimaks.

Tänavused auhinnasaajad:

Harjumaa

Kairi ja Janek Lassi kodu Ülejõe külas Anija vallas

Luule ja Vello Koore kodu Muraste külas Harku vallas

Scottish House Keila linnas

Hiiumaa

Kaia Põtteri ja Tarmo Miku kodu Käinas

Perekond Kasteini Lõõtsa talu Reheselja külas

Perekond Nigu kodu Kärdlas

Ida-Virumaa

Heli ja Kalev Tera kodu Alutaguse vallas Kuru külas

Tatjana ja Dmitri Moskaljuki puhke­maja Alutaguse vallas Atsalama külas

Ülle ja Kaldi Pikase kodu Alutaguse vallas Tudulinnas

Jõgevamaa

Ege Metsandi ja Jüri Serovi kodu Kasepää külas

Imbi ja Villu Sinimetsa kodu Puurmani külas

Veski külalistemaja Jõgevamaal

Järvamaa

Andrei Pommeri kodu Paides

Kersti ja Arvo Sarapuu kodu Viisu külas Allika talus

Kirke ja Olavi Vaino kodu Käru alevikus

Läänemaa

Elvira ja Arvet Ratase kodu Liivi külas Lääne-Nigula vallas

Perekond Kausi kodu Kirimäe külas Lääne-Nigula vallas

Piret ja Kairo Raudkatsi kodu Vilkla külas Haapsalus

Lääne-Virumaa

Andrea Bildi kodu Rakveres

Kätlin ja Randel Darschi, Karin ja Kalmer Vähi ning Ave Janderi ja Janar Darshi kodud Rahkla külas Rakvere vallas

Perekond Vahemetsa kodu Kännukülas Väike-Maarja vallas

Põlvamaa

Kati ja Heiki Kure kodu Ahja alevikus Põlva vallas

Lea ja Margus Leivo kodu Põlvas

Malle Järve ja Piret Pikkajago kodu Hurmi külas Kanepi vallas

Pärnumaa

Lottemaa

Pärnu bussijaam

Raplamaa

Pille Otsa ja Arvi Laagi kodu Rapla vallas

Raili Kabrali ja Rait Verrevi Sanglepa talu Kehtna vallas

Regina ja Aare Sullakatko kodu Kohila vallas

Saaremaa

Jelene Sakeli ja Anti Ranna Fööniksi aed Jaagu talus Saaremaal

Kuressaare Gümnaasium

Saaremaa muuseumi filiaal Mihkli talu­muuseum Viki külas Saaremaal

Tartumaa

Iivi ja Andres Kaldoja kodu Nõo alevikus

Jane Asperi ja Aimar Aasmaa kodu Kõrvekülas

Mariliis ja Siim Kampuse Siili talu Mäeselja külas Elva vallas

Valgamaa

Korteriühistu Kesk 15 ridaelamu Linna külas Tõrva vallas

Maris ja Enn Kärsoni Söödi talu Komsi külas Otepää vallas

Telvi ja Tarmo Zimmeri kodu Kärjel, Lüllemäe külas Valga vallas

Viljandimaa

Tiia ja Lembit Lõhmussaare kodu Jakobimõisa külas Viljandi vallas

Tiiu ja Aivar Siimu kodu Vainul Vihi külas Põhja-Sakala vallas

Viivi ja Kalle Tõnumaa kodu Viljandis

Võrumaa

Kairi Miksoni ja Erkki Soe kodu Jaanimäel Osula külas Võru vallas

Linda ja Mihkel Jürsi kodu Lättemäel Udsali külas Rõuge vallas

Raili ja Kalev Rauba kodu Sika külas Võru vallas

Narva linn

Narva Noortekeskus

Perekond Svetlana ja Andrei Morevi suvekodu

AS Narva Vesi veepuhastusjaam

Pärnu linn

Linda ja Arved Sooviku kodu

Perekond Laasme kodu

Aive ja Andrus Hiiepuu kodu

Tallinn

Perekond Värtoni kodu Tallinnas

Tiit Raukase kodu Tallinnas

Perekond Tamme kodu Tallinnas

Tartu

Anneli ja Kalle Kaasa kodu Tartu linnas

Korteriühistu Kooli 22:24 Tartu linnas

Perekond Saaremetsa kodu Tartu linnas

Parim tervisespordirajatis 2018

Püha Soobiku Avastusrada Saaremaal

Võru skatepark

Parim tööstusmaastik 2018

Balti jaama turg

Kauneim kortermaja 2018

Kortermaja Ketraja 3 Tallinnas

Kauneim muinsuskaitse objekt 2018

Oletatava randrüütlite kordonihoone varemed 18-19 sajandist Andineeme külas Kuusalu vallas

Energiasäästlik kaunis kodu 2018

Rohuaia lasteaed Rakveres